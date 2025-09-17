В Одесі чоловік напав з ножем на співробітника ТЦК

В Одесі стався напад на військовослужбовця Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час виконання ним службових обов'язків. Про це офіційно повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався увечері 16 вересня 2025 року в Київському районі міста. Спільна група, що складалася з представника Національної поліції та військовослужбовців РТЦК, проводила заходи з оповіщення. Під час перевірки документів громадянину було висунуто законну вимогу пред'явити військово-облікові документи.

Замість того, щоб виконати вимогу, чоловік почав втікати, а потім здійснив збройний напад, застосувавши ніж. Унаслідок нападу військовослужбовець отримав проникаюче поранення. Після скоєння злочину правопорушнику вдалося втекти з місця події.

Пораненого військовослужбовця негайно доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Відеодокази та розслідування

Весь інцидент був зафіксований на боді-камеру військовослужбовця. Одеський обласний ТЦК та СП зазначає, що матеріали, включно з відеозаписом, будуть передані до правоохоронних органів для проведення розслідування.

У заяві відомства наголошується, що застосування зброї проти військовослужбовців, які виконують свої службові обов’язки згідно із законодавством, є тяжким кримінальним злочином. Такі дії кваліфікуються за низкою статей Кримінального кодексу України і не можуть мати жодних виправдань. Відповідальність за них є суворою та невідворотною.

ТЦК закликав громадян поважати закон і утримуватися від протиправних дій проти представників сектору безпеки й оборони, підкреслюючи, що це питання стосується не лише правопорядку, а й спільної безпеки та обороноздатності держави.

Раніше ми повідомляли, що священник УПЦ МП здійснив напад із сокирою на представників ТЦК.