Медики з'ясували, як поза сну впливає на здоров'я серця та мозку

Вже давно відомо, що якісний сон має вирішальне значення для загального здоров'я, зокрема для роботи серця та мозку. Однак, попри велику кількість досліджень про важливість сну, вплив пози, яку ми займаємо під час нього, вивчений набагато менше.

Але, як зазначають експерти, в деяких випадках поза для сну може відігравати важливу роль у підтримці здоров'я серцево-судинної та нервової систем. Про це йдеться в статті Американської асоціації серця (AHA), в якій невролог сну доктор Рейчел Салас та інші фахівці діляться своїми думками.

Поза сну та серцеві захворювання

Дослідники виявили, що люди із серцевою недостатністю часто відчувають посилену задишку, коли сплять на лівому боці. Це змушує багатьох з них віддавати перевагу сну на правому боці, де дихання не ускладнюється.

Водночас, за словами доктора Салас, сон на лівому боці може бути корисним для людей з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою (ГЕРХ). Також відомо, що ця поза покращує кровообіг у вагітних жінок.

Апное сну: зв'язок із позою

Один із найбільш вивчених зв'язків між позою для сну та здоров'ям серця і мозку стосується апное сну — стану, при якому дихання неодноразово зупиняється і відновлюється під час сну.

"У більшості людей з апное сну симптоми значно погіршуються, коли вони сплять на спині, порівняно зі сном на боці", — пояснює доктор Сьюзен Редлайн, професорка медицини сну.

Обструктивне апное сну, яке часто посилюється, коли людина спить на спині, пов'язане з аритмією, високим кров'яним тиском та іншими серцево-судинними проблемами, а також є фактором ризику інсульту. Тому для таких пацієнтів сон на боці може бути дуже корисним.

Головний пріоритет — безперервний сон

Хоча поза може впливати на здоров'я, експерти наголошують, що пріоритетом має бути безперервний і якісний сон. Головне правило — знайти таку позу, яка є для вас найзручнішою і не змушує прокидатися посеред ночі.

Фактори, що впливають на вибір пози, можуть бути різноманітними: від хронічного болю та особливостей матраца до планування кімнати. Тому важливо прислухатися до свого тіла.

Доктор Салас радить звертати увагу на незручності, пов'язані з позою сну. Якщо ви не можете знайти комфортного положення, відчуваєте задишку, лежачи в ліжку, або засинаєте протягом дня попри достатню тривалість сну — це може бути ознакою серйозніших проблем. У таких випадках варто негайно звернутися за медичною допомогою.

"Сон має бути пріоритетом", — підсумовує доктор Салас. "І тільки ви можете зробити його пріоритетом".

