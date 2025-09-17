Подарунок дружині: ексначальник податкової Дніпропетровщини оформив елітну нерухомість за смішні гроші

Ексначальник Правобережного відділу податків і зборів з юридичних осіб податкової Дніпропетровській області В’ячеслав Петерс оформив на дружину квартиру за 1,26 млн гривень. Про це повідомляє 368.media з посиланням на декларацію.

Петерс зареєстрований і проживає в Дніпрі, тоді як його дружина Олександра, котра наразі працює адвокатом, та троє синів — Вадим, Ренат і Тимур — зареєстровані в селі Піщанка Новомосковського району.

Декларація містить 9 об’єктів нерухомості, 6 з яких з яких належать дружині:

будинок у Піщанці (204,8 м², 2016 рік) вартістю 143 тис. грн

ділянка в Піщанці (396 м², 2016 рік): Вартість 10 тис. грн

машиномісце в Дніпрі (18,5 м², 2023 рік): Вартість 2450 тис. грн

квартира в Дніпрі (93 м², 2023 рік): Вартість 1,26 млн гривень

будинок у Миколаївці, Дніпропетровська область (6 м², 2023 рік) за 5 тис. грн

ділянка в Миколаївці (350 м², 2023 рік) за 70 тис. грн

Також є житловий будинок у Поляниці, Івано-Франківська область (76,6 м², 2022 рік) за 300 тис. грн. Це спільна часткова власність дружини (50%) з Антоном Яремчуком (50%). Так само оформлена й ділянка в Поляниці (500 м², 2022 рік) за 100 тис. грн0%).

Ще Петерс має право користування квартирою в Дніпрі (63,7 м², 2015 рік), якою володіє Вікторія Хараїм.

Сім’я задекларувала водний засіб Аквамарин 540 (2012) та BMW X5 (2015) за 560 тис. гривень, які належать дружині. Петерс задекларував 3,95 млн гривень готівкою, а його дружина – 771 тис. гривень.

