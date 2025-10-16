"Київський Версаль": у столиці продають архітектурну пам'ятку XIX століття

У столиці виставлено на продаж один із найдорожчих приватних об’єктів нерухомості — чотириповерховий маєток Ілляшенка на вулиці Володимирській, 49. Його вартість становить $9,5 мільйона, про що свідчить оголошення, що з’явилося на платформі OLX.

Будівля, загальною площею близько 1350 м.кв., є пам’яткою архітектури місцевого значення та була зведена у 1912 році.

Що становить собою маєток

Чотириповерхова споруда пропонується з розкішним внутрішнім оздобленням. Усередині збережено оригінальний стиль початку XX століття, включаючи парадну вхідну групу, мармурові сходи, а також кабінетне планування.

Серед функціональних приміщень є велика зала для переговорів, більярдна та кав’ярня з професійною кухнею. Об’єкт оснащений сучасною інфраструктурою: системою охорони, пожежною сигналізацією, центральним кондиціонуванням, дизель-генератором та власним критим паркінгом.

Історична довідка

Маєток був збудований у 1912 році на замовлення Володимира Ілляшенка, який на той час очолював цінову комісію Київського земельного банку. Пізніше його орендувало Києво-Печерське управління державного майна.

У 1986 році будівля офіційно отримала статус пам’ятки архітектури. Незважаючи на це, протягом майже 20 років маєток неодноразово реконструювався, зокрема у 2006 році були зміцнені внутрішні та зовнішні несучі конструкції.

Потенційне призначення

Завдяки своєму розташуванню у серці історичного центру Києва, на вулиці Володимирській, об’єкт пропонується як офіс класу преміум, потенційне приміщення для посольства або приватна представницька резиденція.

Ціна у $9,5$ мільйона доларів робить цей маєток одним із найдорожчих приватних об’єктів нерухомості столиці. Продаж цього історичного маєтку підтверджує активність ринку елітної нерухомості в центрі Києва, попри воєнний час. Варто зазначити, що статус пам’ятки архітектури накладає обмеження на майбутні архітектурні зміни споруди.