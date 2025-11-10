Власники генераторів можуть заживлювати базові станції та отримуватимуть компенсацію - від 110 до 140 грн за годину

Міністерство цифрової трансформації оголосило про запуск нової програми для підтримки станцій операторів за допомогою генераторів.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Відповідна ініціатива націлена на заживлення базових станцій, аби під час блекаутів “українці могли викликати швидку, отримувати екстрені сповіщення та зв’язатися з рідними”.

У Мінцифри пояснили, що долучитися до програми зможуть ті громадяни, які мають генератор потужністю від 7,2 кВт.

Як винагороду власники генераторів отримуватимуть кошти — орієнтовно від 110 до 140 грн за годину.

“За 12 годин роботи живлення базової станції фізична особа отримає орієнтовно 1 320 грн, юридична — близько 1 720 грн”, – зауважили у відомстві.

Щоб долучитися до проєкту, необхідно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером 0 800 33 63 28. Згодом оператор підбере найближчу базову станцію, пояснить умови, розрахує орієнтовну суму оплати та передасть контакти далі для перевірки технічних можливостей та укладання угоди.

У межах програми відповідати за обслуговування та заправку генератора буде його власник, а за технічне підключення до базової станції — оператор.

“Це спільна справа держави, бізнесу та громадян. Кожен підключений генератор — реальна допомога людям залишатися на зв’язку в критичні моменти”, – резюмували у пресслужбі міністерства.