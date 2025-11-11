﻿
Столиця

Графіки відключень: у Києві світла не буде більшу частину дня

Сьогодні в більшості регіонів України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. До 23:59 для побутових споживачів діятимуть обмеження обсягом від 2 до 3,5 черг. У цей же час діятимуть і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

У Києві планові відключення електроенергії триватимуть до 14 годин на день. За даними ДТЕК, світло відключатимуть наступним чином:

1.1 черга - світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;

1.2 черга - світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 20:00;

2.1 черга - світла не буде з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 21:30;

2.2 черга - світла не буде з 05:30 до 13:00 та з 16:00 до 21:30;

3.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;

3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;

4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 16:30 та з 19:30 до 23:30;

4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;

5.1 черга - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 00:00;

5.2 черга - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 08:00 до 09:30, з 12:30 до 20:00 та з 23:00 до 24:00;

6.1 черга - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 18:30 та з 23:00 до 24:00;

6.2 черга - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00.

Мешканців просять заздалегідь планувати використання електроенергії та забезпечити резервні джерела живлення.

Як повідомляло раніше ForUa, лише половина підстанцій Укренерго мають антидроновий захист.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

Київелектромережіграфіки відключеньвідключення світла 11 листопадаграфіки для Києва
