Експерти розповіли, коли найвигідніше купувати нерухомість в Україні

Ринок нерухомості в Україні традиційно реагує на сезонні коливання. Хоча осінь вважається часом найбільшої активності, коли вибір квартир значно зростає, експерти радять не поспішати з покупкою. За їхніми словами, саме зима може стати найкращим часом для вигідних угод.

Осінній ажіотаж VS зимове затишшя

Зазвичай осінь — це період високого попиту, що призводить до зростання цін. Продавці знають про активність покупців і рідко йдуть на поступки. Проте, з настанням холодів ситуація змінюється. Багато потенційних покупців відкладають свої плани, і ринок входить у фазу затишшя.

Саме взимку, коли попит знижується, у покупців з'являється шанс знайти квартиру дешевше. Рієлторка з Києва Олена Івченко зазначає: "Продавці часто знижують ціну на 5-10% у разі швидкої угоди. Особливо це стосується трикімнатних квартир, попит на які нижчий, ніж на одно- чи двокімнатні. Це відкриває простір для торгу".

Переваги купівлі взимку

Фахівці виділяють кілька ключових переваг, які роблять зимові місяці привабливими для покупців:

Менший попит і більше шансів на знижку. Продавці готові йти на поступки, щоб не втратити потенційного клієнта.

Швидкі переговори та оформлення угоди. Завдяки низькій активності на ринку, процеси купівлі-продажу проходять значно швидше.

Можливість придбати житло вищого класу. За ті ж гроші, що восени, взимку можна знайти квартиру з кращим ремонтом або в більш престижному районі.

Регіональні особливості та висновки

Хоча загальна тенденція вказує на вигідність зимових покупок, експерти наголошують, що ситуація може відрізнятися в залежності від міста:

Київ: Збільшення шансів на знижку, особливо для квартир з великою площею.

Львів: Ціни залишаються стабільними, а в найпопулярніших районах продовжують зростати.

Одеса: Нерухомість у безпечних районах дорожчає, тоді як в менш захищених можливий торг.

Отже, якщо ваша мета — економія, зима може стати ідеальним часом для купівлі. Однак, у містах з високим попитом, як-от Львів, чекати може бути недоцільно, оскільки ризикуєте втратити якісні об'єкти. Остаточне рішення залежить від ваших пріоритетів і готовності торгуватися.

