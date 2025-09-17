Стіна з дронів: ЄС готує відповідь на агресію РФ, спираючись на досвід України

Європейський Союз терміново розробляє стратегію створення «стіни з дронів» на своєму східному кордоні. Таке рішення ухвалено після нещодавніх провокацій Росії, коли її безпілотники вторглися в повітряний простір Польщі та Румунії. Про це пише видання Financial Times.

Нещодавні інциденти показали, що НАТО змушене покладатися на дорогі системи протиповітряної оборони для перехоплення відносно дешевих російських дронів. Ця вразливість може бути використана Москвою для майбутніх атак. Щоб усунути її, Єврокомісія закликала країни-члени спільно закуповувати технології, які успішно пройшли бойові випробування в Україні.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що Європа має «побудувати дронну стіну» на своєму східному кордоні. Вона наголосила, що це буде «європейська здатність, розроблена, розгорнута і підтримувана спільно, та зможе реагувати в режимі реального часу».

Досвід України — ключ до ефективного захисту

Україна з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році розробила власні ефективні та економічно вигідні методи боротьби з дешевими ударними безпілотниками, зокрема з іранськими «шахедами». Оскільки стандартні радари не завжди здатні виявляти цілі на низьких висотах, українські інженери створили загальнонаціональну мережу акустичних датчиків. Ці датчики ідентифікують дрони за характерним звуком, а інформація передається мобільним вогневим групам, оснащеним зенітними гарматами та кулеметами. Це значно дешевше, ніж використання ракетних перехоплювачів.

Необхідність об'єднаної оборони

Польща, країни Балтії та Фінляндія вже заявили про плани посилення своїх кордонів. Проте, як зазначають європейські чиновники, такий підхід буде ефективним лише в тому випадку, якщо він буде уніфікованим і базуватиметься на спільних технологіях.

«Оборонна позиція Європи надто роздроблена, саме в цій сфері нам дійсно потрібно налагодити набагато кращу координацію… Росія просто пристосує свій підхід до наших слабких місць», — заявив один з високопосадовців ЄС, коментуючи ситуацію.

Для посилення своєї оборони НАТО також запустило місію Eastern Sentry, яка передбачає розгортання винищувачів, кораблів та розвідувальних систем вздовж східного флангу, від Фінляндії до Болгарії.

Бригадний генерал Маркку Віітасаарі, директор Національного оборонного управління Фінляндії, додав, що війна дронів змінила характер сучасних збройних конфліктів. «Безумовно, існує потреба у розробці нових контрзаходів, особливо проти безпілотних систем. Деякі варіанти вже існують і використовуються, але потрібні нові технології та методи», — підсумував він.

Раніше стало відомо, що у Британії відкриють найбільший завод з виробництва дронів.