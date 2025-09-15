У Британії відкриють найбільший завод з виробництва дронів

У місті Свіндон на південному заході Великої Британії у 2026 році планують відкрити найбільший у країні завод з виробництва безпілотників. Підприємство забезпечить роботою тисячу британців. Про це в понеділок, 15 вересня, повідомило Міністерство оборони Британії.

Завод, який запрацює у Свіндоні, належить британсько-португальській компанії Tekever.

Це підприємство стане четвертим заводом компанії у Великій Британії, де вона вже виробляє безпілотники AR3.

На заводі виготовлятимуть дрони StormShroud, які вже перебувають на озброєнні Королівських військово-повітряних сил Британії.

– Очікується, що завод відкриється у 2026 році та зробить Свіндон центром британського виробництва дронів, – йдеться у повідомленні.

Завод має забезпечити “тисячу висококваліфікованих робочих місць для британців”.

У Британському уряді розповіли, що з 2022 року придбали у Tekever дронів на суму близько 270 млн фунтів стерлінгів. Частина з них була призначена для України.

ForUA нагадує, 9 вересня міністр оборони Джон Гілі під час засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" у Лондоні заявив, що Велика Британія планує виробити та надати Україні протягом наступних 12 місяців тисячі дронів-камікадзе в рамках надання військової допомоги.