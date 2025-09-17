Масова чистка: відразу 57 прокурорів звільнені з роботи

57 прокурорів в Україні втратили роботу після перевірки законності отримання статусу інвалідності, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у Facebook.

Ініціатива проведення перевірки належності статусу інвалідності до працівників прокуратури була особисто на контролі Кравченка. Перевірка розпочалась у липні 2025 року та досі триває.

Станом на сьогодні 57 прокурорів звільнено через незаконне або сумнівне отримання статусу інвалідності. 56 прокурорів були звільнені з адміністративних посад у прокуратурі.

Наразі на розгляді перебувають 228 дисциплінарних справ на інших працівників.

«Ніяких виключень. Саме так, на моє переконання, повинна працювати здорова система. Саме так ми відновлюємо довіру суспільства», – підкреслив Кравченко. За його словами, відновлення довіри до прокуратури починається зі змін у системі та забезпечення професійної та прозорої роботи органів правосуддя.

Як повідомляло раніше ForUa, припинення вогню не зупинить мобілізацію в Україні.