Надзвичайні події

Юне подружжя зрадників коригувало ворожі удари по Києвщині

Контррозвідка СБУ викрила та затримала подружжя, яке встановлювало відеопастки для коригування російських повітряних ударів по українській столиці та іншим об’єктам.

Зловмисники використовували 4G-камери з віддаленим доступом, щоб росіяни могли відстежувати дії української ППО в режимі онлайн. Більшість відеопасток вони облаштували на верхніх поверхах багатоквартирних будинків Київської та Чернігівської областей. Для цього агенти орендували квартири за гроші ФСБ та ввозили обладнання для спостереження, повідомляє СБУ.

Камери встановлювались також біля вузлових станцій “Укрзалізниці” та магістральних колій, що могло допомогти ворогу коригувати удари по транспортній інфраструктурі.

Фігуранти справи - 22-річний чоловік із Полтави та його 19-річна дружина, шукали легких заробітків через Telegram-канали та погодились на співпрацю з РФ. Після вербування подружжя їздило містами на півночі України, підшуковуючи оселі поблизу військових об’єктів та критичної інфраструктури. Фігурантів затримали під час встановлення камери у квартирі неподалік оборонного об’єкта.

Подружжя перебуває під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляло раніше ForUa, СБУ затримала російського агента, який шпигував для ворога прямо на пердовій.

 

 

https://for-ua.com/article/1248574

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

СБУзрадникиагенти ФСБвідеопасткавійськові об’єктитранспортна інфраструктура
