«Крот» на передовій: зрадник «зливав» дані про кожен політ українських дронів

Служба безпеки України затримала російського агента, який шпигував для ворога прямо у лавах українських військ. 26-річний мешканець Кропивницького, мобілізований до роти ударних безпілотників, передавав ФСБ дані про всі дії українських дронів – час і напрямки вильотів, орієнтовні цілі, а також розташування підрозділів та бойових позицій. Завдяки цій інформації ворог здійснював превентивні удари по українських операціях.

Встановлено, що під час атак агент отримував від російських спецслужб попередження, щоб уникнути ураження. Затримання відбулося під час підготовки до передачі нової «порції» розвідданих.

За даними слідства, після мобілізації чоловік сам шукав контакти ФСБ у Телеграмі та був завербований в обмін на гроші.

Зрадник перебуває під вартою без права внесення застави, а йому загрожує довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Ця історія нагадує, що небезпека може бути поруч навіть там, де ми найменше очікуємо – серед своїх.

