Українська письменниця потрапила до фіналу престижної європейської премії

До короткого списку літературної премії Центральної Європи “Ангелус” (Angelus) увійшов роман української письменниці Євгенії Кузнєцової “Драбина”. Загалом цього року до фіналу потрапили сім книжок із семи країн:

Дарко Цвійєтіч, Winda Schindlera (Боснія і Герцеговина);

Інга Гайле, Skarbeniek (Латвія);

Фатос Лубоня, Drugi wyrok (Албанія);

Клеменс Й. Сец, Pociecha rzeczy okrągłych (Австрія);

Лієло Тунгал, Mała towarzyszka i listy (Естонія);

Йоанна Віленговська, Król Warmii i Saturna (Польща);

Євгенія Кузнєцова, Драбина (Україна).

Організатори премії зазначили: "Цьогорічна премія “Ангелус” виявилася однією з найрізноманітніших за двадцятирічну історію існування цієї нагороди".

Роман “Драбина” польською мовою вийшов у 2024 році у видавництві Znak. В Україні твір вийшов у 2023 році.

У центрі сюжету — Толік, який купив будинок за тисячі кілометрів від рідні, щоб жити на власний розсуд. Проте війна змушує його прийняти родичів: маму, дядька, сестру з подругою та інших неординарних персонажів.

"У той час, коли в Україні розносить вибуховими хвилями вікна, гинуть сотнями й тисячами люди, у будинку Толіка війна не окопна, вона життєва: у деталях побуту людей, які намагаються в чужій країні створити свою тимчасову домівку із запахом помідорів… Вона — як та драбина, яка має багато щаблів, висот і вимірів", — йдеться в анотації до книги.

Переможця оголосять 18 жовтня 2025 року. Лавреат отримає 150 тис. злотих.

Фіналісти — по 5 тис. злотих, а перекладач книги-переможниці — 40 тис. злотих.

Довідка: Angelus вручають з 2006 року за найкращу прозову книжку, опубліковану польською мовою, авторам із Центральної Європи. Премія оцінює твори, що торкаються актуальних тем сучасності та сприяють пізнанню інших культур. Серед попередніх лауреатів — Оксана Забужко, Сергій Жадан, Світлана Алексієвич, яка отримала премію за чотири роки до Нобелівської премії.

