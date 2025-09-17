Від початку року ЗСУ завдали РФ рекордних втрат

Від початку 2025 року українські війська завдали російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці. За вісім з половиною місяців цього року Збройні сили України ліквідували понад 305 тисяч військовослужбовців РФ, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі. "Сили оборони України знищують ворога: з початку року знешкоджено понад 305 тисяч окупантів (305 630)", — зазначив Сирський.

Окрім втрат живої сили, українська армія вивела з ладу майже 30 тисяч одиниць автомобільної техніки противника, що суттєво ускладнило постачання та пересування російських військ. "Водночас руйнуємо і ворожу логістику: у 2025 році вже уражено 29 095 одиниць автомобільної техніки. Дякую воїнам за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!" — додав головнокомандувач.

Сирський також опублікував відео з бойових дій, на якому видно знищення російських солдатів і техніки. Він підкреслив, що такі високі показники втрат свідчать про професіоналізм українських підрозділів і злагодженість їхніх дій на фронті.

Як повідомляло раніше ForUa, на Покровському напрямку окупанти втрачають 10–20 загиблих на кожен метр захопленої території.