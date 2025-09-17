Трамп уникнув відповіді щодо Patriot для України та заговорив про “зупинку війни”

Президент США Дональд Трамп відмовився прямо відповідати на питання української журналістки про передачу систем протиповітряної оборони Patriot для України.

Замість конкретики про ППО, Трамп перейшов до заяв про власну готовність завершити війну й розкритикував ситуацію в Україні, повідомляє Telegram Donald Trump.

“Перш за все, я люблю Україну. Я люблю український народ... Але країна у серйозній біді. Цього не мало статися. Ця війна не мала статися. Країна у великій біді, але я це зупиню. Я займався сімома країнами. За вісім місяців я зупинив сім воєн. Думав, буде легко, бо знаю Путіна, але ні. Між Зеленським і Путіним величезна ненависть. Але ми це зупинимо”, — заявив Трамп.

Таким чином, американський президент уникнув конкретної відповіді на ключове питання про оборонну допомогу Україні, зокрема постачання систем Patriot, натомість зосередившись на власних планах щодо переговорів і припинення війни.

