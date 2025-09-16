Генсек ООН не бачить підстав для оптимізму щодо швидкого миру в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш не бачить перспектив для швидкого прогресу щодо припинення російської агресії проти України.

Про це він сказав журналістам перед початком тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає Ukrinform.

«Я не налаштований оптимістично щодо прогресу в короткостроковій перспективі в мирному процесі в Україні, – сказав він, додавши, – Наша позиція дуже чітка. Нам потрібне негайне припинення вогню, але таке припинення вогню, яке приведе до рішення, заснованого на Статуті ООН, міжнародному праві та резолюціях Генеральної Асамблеї».

Гутерреш підкреслив, що «позиції обох сторін нині значною мірою несумісні», а після початку повномасштабного російського вторгнення Кремль «сильно опирається ідеї припинення вогню, заявляючи, що потрібна глобальна угода, і ми всі знаємо, наскільки складно її досягти».

«Отже, я боюся, що ми можемо спостерігати продовження цієї війни, принаймні ще деякий час, з особливо драматичним рівнем насильства, оскільки воно має величезний вплив на цивільних, що є вельми прикро», – зазначив генсек.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, що саме вселяє песимізм, Гутерреш сказав: «Я не є оптимістом у короткостроковій перспективі, бо, як бачу, позиції двох сторін дуже різні, дуже різні». При цьому він наголосив, що «Україна має законний інтерес у збереженні своєї територіальної цілісності, і очевидно, що Росія рішуче налаштована зробити щось, що означало б окупацію великих частин України».

Гутерреш зауважив, що рівень високого рівня Генасамблеї, коли у штаб-квартиру ООН приїдуть майже 150 глав держав та урядів, стане «важливою можливістю» для обговорення усіх конфліктів у світі. Зокрема, він очікує на зустрічі з делегаціями України, а також Російської Федерації.

Журналісти поцікавилися про ставлення генсека ООН до можливості висунення президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

«Це питання слід адресувати деяким людям у Норвегії, які займаються цим питанням», – зазначив він.

ForUA нагадує, близько ста президентів та більш як 40 прем’єр-міністрів зберуться у вересні під час тижня високого рівня 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, який триватиме з 23 по 29 вересня.

Президент Володимир Зеленський утворив делегацію України для участі в роботі 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Делегацію очолює міністр закордонних справ Андрій Сибіга, його заступником призначено постійного представника України при ООН Андрія Мельника.