Бойкот Євробачення-2026: Іспанія стала п’ятою країною, яка відмовиться від участі в конкурсі

Іспанія стала п’ятою країною, яка відмовиться від участі в Євробаченні-2026, якщо в ньому братиме участь Ізраїль. Про це повідомляє Reuters.

Ця пропозиція, подана президентом RTVE Хосе Пабло Лопесом, набрала 10 голосів «за», 4 «проти» і 1 утримався в раді з 15 членів, йдеться в заяві телерадіокомпанії.

Іспанія стала п'ятою країною, яка зробила таку заяву після Нідерландів, Словенії, Ісландії та Ірландії, і першою з «Великої п'ятірки» — групи, до якої також входять Велика Британія, Німеччина, Італія та Франція. Ці країни автоматично кваліфікуються до фінального раунду конкурсу.

Євробачення, яке наголошує на своїй політичній нейтральності, цього року зіткнулося з суперечками, пов'язаними з війною в Газі. Кілька країн закликали Європейський мовний союз, альянс громадських мовників, який організовує та продюсує щорічний захід, виключити Ізраїль з конкурсу 2025 року. Ізраїльська учасниця Юваль Рафаель зрештою посіла друге місце.

Австрійський співак JJ, який переміг цього року, також закликав виключити Ізраїль у 2026 році.

ForUA нагадує, пісенний конкурс "Євробачення-2026" пройде у Відні на критій арені Stadthalle.

