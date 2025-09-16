Фейковому ватажку Пушиліна оголосили підозру у вивезенні металу з морпорту в Маріуполі

Ватажку терористичного угруповання «ДНР» Денису Пушиліну, який наказав вивезти з Маріупольського морського порту метал вартістю понад 700 млн грн, повідомили про підозру. Про це Донецька обласна прокуратура повідомляє в Телеграмі.

«Прокурори Донецької обласної прокуратури повідомили про підозру ватажку так званої «ДНР», який незаконно розпорядився майном українських підприємств на тимчасово окупованій території області», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у 2022 році в результаті запеклих боїв та ціною сотень життів мирних жителів український Маріуполь окупували війська РФ.

«Керівник квазіреспубліки наказав фейковій адміністрації захопленого морського торговельного порту організувати вивезення з акваторії та суден продукції промислових гігантів регіону – металургійних комбінатів «Азовсталь» та «ім. Ілліча», - додали у відомстві.

Йдеться про відвантажені підприємствами для компанії-покупця металеві вироби, зокрема товстолистовий прокат, литі сталеві сляби та гарячекатані листи і рулони.

За даними прокуратури, загальна вага привласненого металу складала майже 30 тис. тонн, ринкова вартість – понад 700 млн грн.

«При цьому фейковий топпосадовець усвідомлював, що вказані вироби не відносяться до товарів подвійного призначення та не можуть бути використані з військовою метою», - уточнили у Донецкій облпрокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковані як порушення законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Крім того, вони суперечать положенням Женевської та Гаазької конвенцій в частині заборони пограбувань та не підлягання конфіскації приватної власності.

Як повідомляв ForUA, у грудні 2023 року суд визнав Пушиліна винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та в колабораціонізмі. Йому призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Навесні 2024 року «керівникам» терористичного угруповання «ДНР», зокрема й Пушиліну, заочно оголосили підозру за фактом організації псевдовиборів президента Росії на тимчасово захоплених територіях Донецької області.

Пізніше Пушилін заочно отримав підозру за депортацію до Росії українських дітей, а також за організацію примусової мобілізації громадян для війни проти України.

Також ватажку терористичного угруповання «ДНР» заочно оголосили підозру за реалізацію злочинної політики Росії щодо захоплення Донецької області.