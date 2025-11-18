У Тернополі 18 працівників локомотивного депо розкрадали дизпаливо, – Нацполіція

Серед обвинувачених — машиністи та їхні помічники, складач поїздів, майстер цеху, а також колишній начальник депо, який прикривав діяльність спільників. Про це повідомили у Національній поліції України.

Так, в Івано-Франківській області завершили розслідування щодо організованої групи працівників Локомотивного депо «Тернопіль», яких звинувачують у систематичному викраденні дизельного пального. До суду вже скерували обвинувальний акт щодо 18 учасників злочинної групи, повідомили у Нацполіції.

Серед обвинувачених — машиністи та їхні помічники, складач поїздів, майстер цеху, а також колишній начальник депо, який, за даними слідства, прикривав діяльність спільників.

Як працювала схема

За версією правоохоронців, працівники державного перевізника заздалегідь узгоджували місця, де зливали дизельне пальне з локомотивів. Добре знаючи графік руху потягів, учасники групи чекали на зупинку потрібного тепловоза на одній із місцевих станцій.

Далі вони втручалися в паливну систему локомотива, відкачували дизель у каністри та під час руху скидали їх у визначеному місці. Після цього пальне відвозили до сховищ, переливали у бочки та продавали мешканцям області. Гроші між собою розподіляли.

Затримання «на гарячому»

Під час спецоперації, яку проводили оперативники стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції, п’ятьох учасників схеми затримали безпосередньо під час злочину. У них вилучили 2600 літрів викраденого пального.

Загалом 18 працівникам депо оголосили підозри. Зокрема, за ч. 5 ст. 191 ККУ — привласнення чи розтрата майна у складі організованої злочинної групи. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

У Нацполіції зазначили, що документування схеми проходило у співпраці з Департаментом корпоративної безпеки «Укрзалізниці» та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.