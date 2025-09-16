﻿
Навроцький хоче знати, від чого зруйнований будинок у Вириках: від російського дрону чи від польської ракети

Президент Польщі Кароль Навроцький захотів пояснень від уряду Польщі після публікації видання Rzeczpospolita про те, що дах будинку під Любліном під час атаки російських БпЛА 10 вересня пошкодив не дрон, а ракета з польского винищувача F-16.

Про це пише RMF24 із посиланням на заяву Бюро національної безпеки.

"Президент очікує від уряду негайного прояснення інциденту у Вириках. Уряд зобов’язаний використати всі інструменти та інституції для швидкого розв'язання цього питання", - йдеться у заяві Навроцького.

Лідер Польщі зауважив, що немає згоди на приховування інформації.

"В умовах дезінформації та гібридної війни ті повідомлення, що надходять полякам, мають перевірятися та підтверджуватися", - наголосив Навроцький.

У заяві також йдеться, що ні Бюро національної безпеки, ні сам президент Польщі не були проінформовані про результати розслідування щодо зруйнованого будинку у Вириках.

Станом на зараз ні прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, ні міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш не відреагували на прохання Навроцького про роз'яснення.

Нагадаємо, 16 вересня газета Rzeczpospolita повідомила, що дах приватного будинку, пошкоджений під час атаки російських безпілотників у Польщі 10 вересня, ймовірно, зруйнував не збитий дрон, а ракета з польського винищувача F-16. У неї не спрацювала система наведення.

 Автор: Богдан Моримух

