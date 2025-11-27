Архівні скарби: у Києві показали, яким було місто до великих змін

У Музеї історії міста Києва відкрилася виставка «Київ через об’єктив. З історії міської фотографії. 1850–1930 роки», що простежує, як еволюціонувала міська фотографія столиці протягом майже століття. Експозиція, яка охоплює архітектурну зйомку, фіксацію промислових об’єктів і жанрові сцени повсякденного життя, демонструє Київ як простір соціального життя та інфраструктурного розвитку. Про це повідомляє ZN.UA.

На виставці представлені тематичні добірки краєвидів Києва за періоди 1860–1890-х, початку ХХ століття та 1920–1930-х років. Архівні світлини відтворюють побут киян і міський простір того часу.

Окремий розділ присвячений творчості фотографа Михайла Болотова, який працював у 1920–1930-х роках. Його роботи відображають зміну підходів до зйомки: від панорам до фокусу на деталях забудови. Частина зафіксованих ним об’єктів не збереглася, що надає цим знімкам особливої історичної цінності.

Серед експонатів також є фотодокументи, що фіксують пошкодження архітектурних пам’яток Києва, зокрема Софійського собору, після артобстрілів у січні 1918 року. Організатори проводять історичну паралель, згадуючи про нові пошкодження храму в червні 2025 року, підкреслюючи цим актуальність теми збереження культурної спадщини.

Крім світлин, на виставці можна побачити зразки фотоапаратів початку ХХ століття та техніку 1920–1930-х років, включно з камерою, якою користувався художник Фотій Красицький. Додатково відтворено фрагмент інтер’єру київського фотосалону кінця ХІХ — початку ХХ століття, що занурює відвідувачів в атмосферу епохи.

До проєкту долучилися провідні українські музеї та архіви, а також приватні колекціонери та родини. Виставка дає можливість киянам побачити, як змінювалося місто протягом майже століття, і нагадує про важливість збереження його візуальної пам’яті в контексті сучасних руйнувань.