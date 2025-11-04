﻿
Культура

До Центральної бібліотеки Таллінна передали роман українського письменника Костянтина Коверзнєва

До фондів Центральної бібліотеки Таллінна надійшов роман українського письменника Костянтина Коверзнєва «Останнє Різдво перед кінцем світу» (видавництво «Терен»).

Книжку передала Громадська організація «Ґардарика», яка вже раніше забезпечила надходження цього видання до бібліотек Швеції та Норвегії. Таким чином, Естонія стала третьою європейською країною, де читачі зможуть ознайомитися з романом українською мовою, повідомляє ForUA.

Твір Коверзнєва — це філософська проза про кінець і відродження, історія про людей, які намагаються зберегти людяність у світі, що стрімко втрачає сенси. Автор досліджує теми віри, провини, пам’яті та внутрішньої свободи.

За словами представників «Ґардарики», передача українських книжок до європейських бібліотек є частиною ініціативи з популяризації сучасної української літератури та підтримки української культурної присутности за кордоном.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ШвеціяНорвегіяЕстоніяКостянтин КоверзнєвОстаннє Різдво перед кінцем світубібліотекаГО ҐардарикаТаллінн
Популярнi статтi