Битва за спадщину: чому Росія пропонувала $2 мільйони за мощі Ярослава Мудрого, і де вони зберігаються

Генеральна директорка заповідника "Софія Київська" Неля Куковальська заявила, що мощі київського князя Ярослава Мудрого, одного з найвизначніших правителів Руси-України, ймовірно, знаходяться у Сполучених Штатах. Вона наголосила, що існують документальні підтвердження їхнього перенесення до американської церкви ще у ХХ столітті.

Документальні свідчення про місцезнаходження

Куковальська повідомила, що існують документальні підтвердження того, що останки князя було перенесено до США. У 2017 році українська делегація відвідала Сполучені Штати, де отримала свідчення від старости громади Михайла Герца. Він розповів, як мощі та ікона були перенесені й зберігалися у храмі. Ці матеріали, за словами директорки заповідника, є важливим доказом.

Поступове повернення українських святинь

Питання повернення українських святинь, вивезених за кордон, активно обговорюється. У 2023 році Президент Володимир Зеленський заявив про домовленість щодо повернення Україні ікони Миколи Мокрого. На питання про можливість передачі мощей Ярослава Мудрого музейники отримали відповідь, що цей процес відбуватиметься "крок за кроком".

Навіщо мощі Ярослава Мудрого потрібні Росії

Мощі Ярослава Мудрого давно стали об’єктом інтересу Російської Федерації. За словами Нелі Куковальської, росіяни навіть пропонували викупити їх за 2 мільйони доларів. Директорка заповідника наголошує, що Росія прагне матеріальної основи для підтвердження власної, спотвореної версії історії, намагаючись привласнити спадщину Руси-України. Куковальська підкреслює: місце Ярослава та його батька Володимира - у Києві, столиці Руси-України.

Таємниці саркофага і зникнення останків

У 2009 році в Софії Київській було відкрито саркофаг Ярослава Мудрого, де поруч із його останками знайшли чоловічий череп і частини жіночого скелета. Шведські дослідники висловили припущення, що це останки принцеси Інгерди - дружини князя. Згодом, у 2021 році, під час роботи над проєктом "Україна. Повернення своєї історії" на телеканалі "1+1", з’ясувалося, що останки князя зникли з храму. Команда науковців, що складалася з 30 криміналістів, археологів та антропологів, шукала відповіді в архівах Ватикану, підземеллях, Росії та Америці. Їм вдалося відтворити справжнє обличчя князя за пів року досліджень, з'ясувавши, що українцям десятиліттями подавали хибну реконструкцію його вигляду.