Рівень небезпеки жовтий: сильні дощі з вітром прийдуть до України в середу та четвер

Укргідрометцентр попереряджає про сильні дощі з поривами вітру у середу, 17 вересня, на значній території України.

"17 вересня у Вінницькій, вночі і у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, вдень і в Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях значні дощі (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

За прогнозами синоптиків, 18 вересня вночі у Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, вдень і у Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях значні дощі; у південних та більшості центральних областей вдень пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств.