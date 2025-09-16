Донецького мародера Пушиліна звинувачують у крадіжці металу на 700 млн гривень

Правоохоронці повідомили про підозру ватажку бойовиків на окупованій частині Донеччини Денису Пушиліну, який наказав вивезти з маріупольського морпорту метал вартістю понад 700 мільйонів гривень.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, у 2022 році, після того як росіяни окупували Маріуполь, Пушилін наказав організувати вивезення продукції, яку виготовили на металургійному комбінаті «Азовсталь» та заводі імені Ілліча.

Йдеться про відвантажені підприємствами для компанії-покупця металеві вироби, а саме:

товстолистовий прокат;

литі сталеві сляби;

гарячекатані листи й рулони.

Загальна вага привласненого металу становила майже 30 тисяч тонн, а його ринкова вартість — понад 700 мільйонів гривень.

Пушиліну повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни — ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.