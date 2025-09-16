Великий футбол: 36 клубів розпочинають боротьбу в основному раунді - розклад

Сьогодні, 16 вересня, стартує основний раунд Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26. Поєдинки першого туру триватимуть до 18 вересня.

Другий рік поспіль ця стадія турніру проходить у форматі єдиного етапу ліги, а не традиційного групового турніру. 36 клубів проведуть по вісім матчів — чотири домашні та чотири виїзні — проти різних суперників.

Розклад першого туру:

16 вересня:

«Атлетік» — «Арсенал»

ПСВ — «Рояль Уніон СЖ»

«Бенфіка» — «Карабах»

«Реал» — «Марсель»

«Тоттенгем» — «Вільярреал»

«Ювентус» — «Боруссія» Д.

17 вересня:

«Олімпіакос» — «Пафос»

«Славія» — «Буде/Глімт»

«Аякс» — «Інтер»

«Баварія» — «Челсі»

«Ліверпуль» — «Атлетіко»

ПСЖ — «Аталанта»

18 вересня:

«Брюгге» — «Монако»

«Копенгаген» — «Баєр»

«Айнтрахт» — «Галатасарай»

«Манчестер Сіті» — «Наполі»

«Ньюкасл» — «Барселона»

«Спортінг» — «Кайрат»

На жаль, київське «Динамо» не пройшло кваліфікацію до основного раунду Ліги чемпіонів і продовжить виступи у Лізі конференцій УЄФА.

