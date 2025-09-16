Великий футбол: 36 клубів розпочинають боротьбу в основному раунді - розклад

Сьогодні, 16 вересня, стартує основний раунд Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26. Поєдинки першого туру триватимуть до 18 вересня.
Другий рік поспіль ця стадія турніру проходить у форматі єдиного етапу ліги, а не традиційного групового турніру. 36 клубів проведуть по вісім матчів — чотири домашні та чотири виїзні — проти різних суперників.
Розклад першого туру:
16 вересня:
«Атлетік» — «Арсенал»
ПСВ — «Рояль Уніон СЖ»
«Бенфіка» — «Карабах»
«Реал» — «Марсель»
«Тоттенгем» — «Вільярреал»
«Ювентус» — «Боруссія» Д.
17 вересня:
«Олімпіакос» — «Пафос»
«Славія» — «Буде/Глімт»
«Аякс» — «Інтер»
«Баварія» — «Челсі»
«Ліверпуль» — «Атлетіко»
ПСЖ — «Аталанта»
18 вересня:
«Брюгге» — «Монако»
«Копенгаген» — «Баєр»
«Айнтрахт» — «Галатасарай»
«Манчестер Сіті» — «Наполі»
«Ньюкасл» — «Барселона»
«Спортінг» — «Кайрат»
На жаль, київське «Динамо» не пройшло кваліфікацію до основного раунду Ліги чемпіонів і продовжить виступи у Лізі конференцій УЄФА.
Автор: Тетяна Андрійко