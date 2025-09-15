На Сумщині чоловік найняв кілера для вбивства колишньої дівчини

На Сумщині правоохоронці попередили замовне вбивство дівчини, яке через ревнощі спланував її колишній співмешканець, повідомляє Офіс генпрокурора.

Перший заступник керівника Сумської обласної прокуратури Олександр Коршун вересня 2025 року здійснив повідомлення про підозру затриманому за фактом готування до умисного вбивства, вчиненого на замовлення (ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України).

За клопотанням слідчого та прокурора рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

26-річний уродженець Конотопського району почав підшукувати кілера, який би за 10 тисяч доларів США вбив його колишню дівчину. Ця інформація стала відома правоохоронцям, відтак всі подальші дії відбувались під їх контролем.

Знайшовши "виконавця", підозрюваний надав йому фотографію "жертви" та детально описав її спосіб життя, щоб полегшити виконання завдання. Також він передав аванс у розмірі 15 тис. грн. Решту від обумовленої суми пообіцяв віддати після її вбивства бажано найжорстокішим методом.

Через декілька днів, отримавши фотографії її тіла, замовник передав виконавцю 10 тисяч доларів США. У цей момент його затримали правоохоронці.

Зі слів потерпілої, зі співмешканцем вони проживали разом близько 5 років. Коли почалась повномасштабна війна, вона відмовилась переїжджати з ним в іншу країну, також не хотіла продовжувати з ним стосунки, про що повідомила його більше року тому. Однак він увесь цей час він тероризував її та погрожував розправою.

