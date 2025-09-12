Справу про резонансне вбивство одеського активіста Дем'яна Ганула довели до суду

Обвинувальний акт стосовно військовослужбовця резерву однієї з військових частин у справі про вбивство громадського активіста в Одесі скерували до суду за процесуального керівництва прокурорів Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 березня 2025 року близько 10:30 в центрі Одеси обвинувачений здійснив кілька пострілів у відомого громадського активіста. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Того ж дня правоохоронці затримали обвинуваченого "гарячим" слідом", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у п’ятницю.

Слідством встановлено, що вбивство було скоєне на замовлення невстановлених осіб, які представлялися обвинуваченому співробітниками правоохоронного органу, але такими не являлися і діяли в інтересах РФ.

Як повідомляє Національна поліція України, за попередньо узгодженим планом, зловмисник пішов у щорічну відпустку, орендував в Одесі дві квартири, незаконно придбав вогнепальну зброю, боєприпаси та ручні гранати, які зберігав у тимчасових помешканнях. За інформацією Офісу генпрокурора, він отримав пістолет Макарова, боєприпаси та дві ручні гранати РГД-5, які незаконно зберігав і носив при собі.

Виконати замовлення до завершення відпустки не вдалося, тому він і не повернувся до місця дислокації військової частини.

Чоловіку інкримінують умисне вбивство з корисливих мотивів на замовлення, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також у нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану (п.п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263, ч. 5 ст. 407 КК України).

Як повідомлялось, в Одесі 14 березня було вбито громадського діяча Дем'яна Ганула, поліція відкрила справу щодо навмисного замовного вбивства. Злочин було скоєно вранці в центрі міста. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.

Через 5 годин чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі, затримали.

Голова МВС Ігор Клименко зазначив, що затриманий за підозрою у вбивстві Ганула 1978 р.н., військовослужбовець, який 23 лютого був оголошений в розшук як особа, яка самовільно залишила військову частину. "Він дезертир", - підтвердив міністр.

Пізніше у 28 ОМБр оприлюднили особу підозрюваного.