LVMH очолила рейтинг найдорожчих компаній світу у сфері одягу

Французький концерн LVMH залишається найдорожчою у світі компанією з виробництва одягу та предметів розкоші. Його ринкова капіталізація станом на 12 вересня становить 291,2 млрд доларів, що на 34 млрд більше, ніж у найближчого конкурента — Hermès (257,1 млрд доларів).

До портфеля LVMH входять такі відомі бренди, як Bulgari, Givenchy, Fendi, Loewe, Dior, Celine, Marc Jacobs та інші. Компанія активно розширює присутність у США — зокрема, планує відкрити новий флагманський магазин Tiffany у Беверлі-Гіллз поруч із великим бутиком Louis Vuitton та культурним кампусом.

У першу п’ятірку найдорожчих компаній світу також увійшли:

- Inditex (Іспанія, $168,9 млрд) — власник брендів Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti;

- TJX Companies (США, $155,3 млрд) — мережа T.J. Maxx, Marshalls, Homegoods;

- Nike (США, $107,8 млрд).

Нагадаємо, Джорджо Армані заповів продати свою модну імперію.