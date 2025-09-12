Джорджо Армані заповів продати свою модну імперію

Світ високої моди сколихнула несподівана новина – у заповіті Джорджо Армані, який помер 4 вересня у 91 рік, містяться інструкції для спадкоємців щодо майбутнього його модного дому.

Документ передбачає поетапний продаж компанії або вихід на біржу – крок, якого дизайнер за життя категорично уникав.

Згідно з документом, спадкоємці повинні продати 15% акцій протягом 18 місяців, а ще від 30% до 54,9% – упродовж трьох-п’яти років, передає Reuters.

У пріоритеті – угода з французьким концерном LVMH, компаніями L’Oréal чи EssilorLuxottica, або з іншим гравцем порівняного масштабу, якого визначить спеціально створений фонд Fondazione Giorgio Armani за погодженням із бізнес-партнером і найближчим соратником модельєра Панталео Делл’Орко.

Як альтернатива продажу другої частини акцій – публічне розміщення на фондовій біржі в Італії чи іншій країні зі “співмірним статусом”.

У заповіті зазначено шість різних типів акцій із відмінними правами голосу. Fondazione Giorgio Armani отримує 30% голосів, а Делл’Орко – 40%. Разом вони контролюватимуть 70% голосів. Фонд також збереже 30,1% акцій у разі лістингу.

Раду фонду очолить Делл’Орко, а серед інших членів будуть партнер Rothschild Ірвінг Беллотті та племінник модельєра Андреа Камерана.

У заповіті наголошується, що спадкоємці мають розглядати також компанії, з якими Armani Group вже має ділові зв’язки. Це насамперед L’Oréal і EssilorLuxottica. Остання вже заявила, що розгляне можливість придбання частки.

– Ми пишаємося тим, що пан Армані розглянув нашу групу як потенційного партнера. Разом із радою ми уважно оцінюватимемо перспективу, враховуючи наші давні зв’язки, – повідомив представник EssilorLuxottica.

Водночас експерти вважають, що найбільші шанси має LVMH Бернара Арно, який має капіталізацію близько €240 млрд та можливість безперешкодно викупити бренд, оцінивши його у €5-7 млрд.

За життя Джорджо Армані неодноразово відхиляв пропозиції продажу або виходу на біржу, зокрема у 2021 році – від Джона Елкана з родини Аньєллі та від Gucci.

Він залишався єдиним власником бренду, заснованого разом із Серджо Галеотті у 1970-х, і контролював як творчий, так і управлінський напрями.

Компанія у 2024 році зберегла стабільний виторг у €2,3 млрд, хоча прибутки знизилися на тлі глобального спаду у сфері розкоші.

Заповіт Армані ставить крапку в епосі повного контролю засновника та відкриває нову сторінку – можливо, з інтеграцією бренду до світових модних гігантів або виходом на біржу.