Столиця

Справа на 3,1 мільйона: Київського енергетика звинувачують у приховуванні елітної нерухомості

Слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві завершило досудове розслідування і скерувало до суду обвинувальний акт щодо державного інспектора Управління Держенергонагляду у м. Києві. Посадовця звинувачують у внесенні недостовірних відомостей до декларації, зокрема, за матеріалами повної перевірки, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

За даними слідства, інспектор у декларації за 2021 рік умисно приховав майно на суму понад 3,1 млн грн. Це кваліфікується за ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Під час перевірки НАЗК виявило, що інспектор не вказав у декларації:

  • Три будинки в Угорщині, розташовані в курортному місті Гайдусобосло, загальною вартістю понад 2,9 млн грн. Два з них перебувають у спільній частковій власності інспектора (площею 623 кв. м та 351 кв. м), а третій (площею 219 кв. м) — у його приватній власності.

  • Земельну ділянку в Київській області площею 891 кв. м, вартістю 226 тис. грн. Вона також належить посадовцю на праві спільної часткової власності.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Подальшу долю чиновника вирішуватиме суд.

 Автор: Галина Роюк

