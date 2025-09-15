Справа на 3,1 мільйона: Київського енергетика звинувачують у приховуванні елітної нерухомості

Слідче управління Головного управління Національної поліції у м. Києві завершило досудове розслідування і скерувало до суду обвинувальний акт щодо державного інспектора Управління Держенергонагляду у м. Києві. Посадовця звинувачують у внесенні недостовірних відомостей до декларації, зокрема, за матеріалами повної перевірки, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

За даними слідства, інспектор у декларації за 2021 рік умисно приховав майно на суму понад 3,1 млн грн. Це кваліфікується за ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

Під час перевірки НАЗК виявило, що інспектор не вказав у декларації:

Три будинки в Угорщині , розташовані в курортному місті Гайдусобосло, загальною вартістю понад 2,9 млн грн . Два з них перебувають у спільній частковій власності інспектора (площею 623 кв. м та 351 кв. м), а третій (площею 219 кв. м) — у його приватній власності.

Земельну ділянку в Київській області площею 891 кв. м, вартістю 226 тис. грн. Вона також належить посадовцю на праві спільної часткової власності.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. Подальшу долю чиновника вирішуватиме суд.

