Україна створила енергетичний щит проти атак

Українська енергетична компанія ДТЕК завершила будівництво найбільшого в Україні комплексу установок зберігання енергії (energy storage) потужністю 200 МВт. Проєкт, реалізований у співпраці з американською компанією Fluence, має на меті значно підвищити стабільність та надійність електропостачання в країні, особливо в умовах постійних атак на енергетичну інфраструктуру.

Швидка реалізація для надійного майбутнього

Будівництво комплексу тривало всього пів року, що є надзвичайно коротким терміном для такого масштабного проєкту. Загальна сума інвестицій склала 125 млн євро. Ця система зможе зберігати до 400 МВт/год електроенергії, чого достатньо для забезпечення живленням 600 тисяч домівок протягом двох годин.

За словами генерального директора ДТЕК Максима Тимченка, інтеграція таких технологій є ключовим кроком до підвищення стійкості української енергосистеми. «У співпраці з американськими партнерами ми інтегруємо найсучасніші технології, щоб зробити енергосистему України надійнішою та стійкішою», — зазначив він.

Стратегічне значення в умовах війни

Роль систем накопичення енергії стала критично важливою на тлі масованих атак на українські енергетичні об’єкти. Міністерка енергетики України Світлана Гринчук підкреслила, що будівництво подібних об’єктів відповідає стратегічним цілям, визначеним у Національному плані дій з відновлюваної енергетики до 2030 року.

«Це означає більше безпеки для українців і менше ризиків аварійних відключень», — заявила міністерка.

Наразі до енергосистеми вже підключено шість нових об’єктів комплексу різної потужності (від 20 до 50 МВт) у Київській та Дніпропетровській областях. Ці установки допомагатимуть балансувати енергосистему, накопичуючи надлишкову енергію та віддаючи її в пікові години споживання, а також у разі аварійних ситуацій.

Як це вплине на життя українців?

Впровадження таких систем має декілька ключових переваг:

Зниження ризиків відключень: Система дозволить швидко компенсувати втрати потужності у разі пошкодження енергетичних об'єктів, зменшуючи ймовірність аварійних відключень.

Стабілізація мережі: Накопичувачі допомагають згладжувати коливання в мережі, спричинені нестабільною генерацією з відновлюваних джерел (сонячні та вітрові електростанції).

Підвищення гнучкості: Енергосистема стає більш гнучкою, що дозволяє ефективніше керувати потоками енергії та оптимізувати роботу всіх генераційних потужностей.

Запуск найбільшого в Україні комплексу накопичення енергії є важливим кроком на шляху до створення стійкої та сучасної енергетичної інфраструктури, здатної витримати виклики сьогодення та забезпечити надійне електропостачання для мільйонів українців.

Раніше стало відомо, що Азербайджан надасть $2 млн на відновлення енергосистеми України.