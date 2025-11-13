Будинок дитинства Дональда Трампа виставили на продаж

Будинок дитинства президента США Дональда Трампа в Нью-Йорку виставили на продаж за 2,3 млн доларів.

Маєток розташований у районі Jamaica Estates у Квінсі і виконаний у стилі Тюдор. Його побудував у 1940 році батько Дональда Трампа – Фред Трамп. Дональд Трамп жив у двоповерховому будинку з п’ятьма спальнями протягом чотирьох років, після чого родина переїхала до більшого помешкання, пише Independent.

За інформацією The Wall Street Journal, прорив труби призвів до поширення цвілі в будинку, через що майбутньому власнику, Майклу Девісу, довелося проводити масштабний ремонт. Девіс, партнер приватної інвестиційної компанії з Мангеттена, придбав будинок за 1,39 мільйона доларів всього за кілька годин до інавгурації Дональда Трампа.

Після ремонту Девіс перепродав будинок за 2,14 мільйона доларів і обставив його незвичними сувенірами, пов’язаними з Трампом, включно з табличкою у спальні, де, за даними журналістів, Дональд Трамп міг бути зачатий:

“У цій спальні, ймовірно, Дональд Дж. Трамп був зачатий своїми батьками, Фредом і Мері Трамп”, – зазначено на табличці. Будинок обставили меблями з готелю Waldorf Astoria, а серед книг у помешканні була лише копія видання “Мистецтво укладати угоди” Дональда Трампа.

План Девіса здавати будинок на Airbnb не вдалося реалізувати після того, як він випадково передав оренду благодійній організації Oxfam America. Група запросила до будинку переселенців і журналістів під час Генеасамблеї ООН, щоб привернути увагу до кризи біженців.

Після Девіса будинок придбав забудовник Томмі Лін. Він розповів, що на початку ремонту у будинку не було водопостачання та електрики. Крім того, Ліну довелося боротися з цвіллю через прорвану трубу в підвалі, а стан будинку він описав як “непридатний для проживання”. Лін купив будинок за 835 тис. дол. і витратив ще близько 500 тис. на ремонт.

Дональд Трамп рідко розповідає про своє дитинство. У 2016 році він зазначав у інтерв’ю Джиммі Фаллону, що стан будинку його засмутив: “Тут я народився. У мене було дуже хороше дитинство; дивитися на це сумно, я хочу купити його”.