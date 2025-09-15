Якби Путін перемагав, він уже був би в Києві та Одесі, - Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог розповів, що Дональд Трамп запитав його про хід війни в Україні та можливу перемогу Росії. Келлог відповів однозначно: ні. Він також порадив Трампу звернутися до генерала Кейна, який підтвердив цю оцінку.

«Якби Путін перемагав, він уже був би в Києві, на заході від Дніпра, в Одесі та, найімовірніше, змінив би український уряд», — зазначив Келлог. «Насправді Росія програє цю війну», — додав він.

Келлог наголосив, що оцінка ситуації базується на фактичному положенні на фронті, а не на пропагандистських заявах Кремля. За його словами, поступове відновлення територіальної цілісності України свідчить про те, що агресор не досягає своїх головних цілей.

Експерти відзначають, що за останні місяці Україна успішно відбиває російські атаки на ключових напрямках фронту, посилюючи оборонну стійкість та отримуючи підтримку від партнерів із Заходу. США та союзники продовжують постачати Україні зброю, системи ППО та розвіддані, що суттєво знижує шанси РФ на досягнення стратегічних цілей.

Експерти також звертають увагу, що РФ не змогла мобілізувати достатньо ресурсів і сил для прориву оборони України, а стратегічна ініціатива залишається на боці Києва.

