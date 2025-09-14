Визнання генерала Келлога: Українці є світовими лідерами в технологіях дронів, випередивши США

Україна стала світовим лідером у виробництві дронів, суттєво випередивши Сполучені Штати Америки. Про це заявив спецпредставник президента США, генерал Кіт Келлог під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).
– Ми серйозно відстаємо. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів. Кожен час має головні активи. Колись це була артилерія та авіаносці, а зараз – це дрони, – звернув увагу генерал.
Келлог зазначив, що раніше на броньованих машинах не було броні згори, оскільки не було небезпеки.
Проте зараз все змінилося, адже артилерія та дрони можуть знищувати броньовану техніку з усіх боків, зазначив спецпредставник президента США.
На його думку, США та Україна мають забезпечити обмін технологіями у цьому плані.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа заявив, що перебував у командних центрах і спостерігав, яким чином організована робота.
За словами Келлога, це виглядає з боку як відеогра, зокрема підстрелив танк, пішов і випив Coca-Cola.
– Це серйозно змінює рівняння на полі бою. Варто віддати належне українцям. Вони тут багато чого досягли, – переконаний генерал.
Водночас Келлог додав, що війська РФ не є настільки сильними, як переконують самі росіяни. На його думку, українські захисники значно скоротили військову силу РФ, тому не може бути розмови про поразку України.Автор: Сергій Ваха