Визнання генерала Келлога: Українці є світовими лідерами в технологіях дронів, випередивши США

Україна стала світовим лідером у виробництві дронів, суттєво випередивши Сполучені Штати Америки. Про це заявив спецпредставник президента США, генерал Кіт Келлог під час виступу на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

– Ми серйозно відстаємо. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів. Кожен час має головні активи. Колись це була артилерія та авіаносці, а зараз – це дрони, – звернув увагу генерал.

Келлог зазначив, що раніше на броньованих машинах не було броні згори, оскільки не було небезпеки.

Проте зараз все змінилося, адже артилерія та дрони можуть знищувати броньовану техніку з усіх боків, зазначив спецпредставник президента США.

На його думку, США та Україна мають забезпечити обмін технологіями у цьому плані.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа заявив, що перебував у командних центрах і спостерігав, яким чином організована робота.

За словами Келлога, це виглядає з боку як відеогра, зокрема підстрелив танк, пішов і випив Coca-Cola.

– Це серйозно змінює рівняння на полі бою. Варто віддати належне українцям. Вони тут багато чого досягли, – переконаний генерал.

Водночас Келлог додав, що війська РФ не є настільки сильними, як переконують самі росіяни. На його думку, українські захисники значно скоротили військову силу РФ, тому не може бути розмови про поразку України.