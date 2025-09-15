Путін не зупиниться: війна триватиме довше, ніж очікують - експерти

Війна в Україні триватиме доти, поки Кремль не усвідомить неможливість захоплення та перемоги над Україною. Таку думку висловили троє західних експертів: історик та лауреат Пулітцерівської премії Енн Епплбаум, євродепутат Міхаель Ґалер та колишній посол США в Україні Джон Гербст, повідомляє Радіо Свобода.

“Я не думаю, що війна наближається до завершення. Для цього знадобиться багато часу”, – цитує видання Джона Гербста. За його словами, російський диктатор Путін досі прагне захопити значну частину України, а пропозиції поступок, які Кремлю робить адміністрація США для укладення мирної угоди, лише підштовхують його до подальшої агресії. “Адміністрація Трампа запропонувала йому поступки для укладення миру, але це лише розпалює апетит Путіна до завоювання більшої частини України”, – зауважив Гербст.

На думку Енн Епплбаум, війна завершиться лише тоді, коли росіяни зрозуміють, що перемога неможлива і Україна ніколи не стане частиною російської імперії.

В той же час євродепутат Міхаель Ґалер наголосив: Путіну потрібно дати чіткий сигнал про неможливість перемоги. “У кращому випадку він повинен отримати це повідомлення від усіх нас, включно з США. Наразі, на жаль, цього немає”, – констатував Ґалер.

Експерти погоджуються, що лише тверда позиція Заходу та підтримка України можуть стримати подальші агресивні плани Кремля.

