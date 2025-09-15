Ненависть між Зеленським і Путіним - безмежна. Мені доведеться втрутитися, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає ймовірною зустріч Президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він заявив журналістам перед відправленням з Бедмінстера, штат Нью-Джерсі, дорогою до Вашингтона.

Трамп знову наголосив, що саме він “зупинив сім воєн” під час своєї каденції і має намір зробити те саме з війною в Україні. За його словами, головною перешкодою для миру є особиста ворожнеча між Зеленським і Путіним.

“Ненависть між Зеленським і Путіним безмежна. Вони ненавидять один одного. Гадаю, все ж доведеться говорити мені. Ми так чи інакше владнаємо це питання. Вони настільки ненавидять один одного, що не можуть дихати. Тож мені доведеться втрутитися”, – заявив Трамп.

Американський лідер прогнозує відновлення переговорів між Україною та Росією, але не уточнює, у якому форматі вони відбудуться – напряму чи за посередництва США. “Переговори будуть. Однак імовірно, мені доведеться втрутитися. путін і Зеленський настільки ненавидять один одного, що практично не можуть говорити. Вони просто не здатні говорити одне з одним”, – додав він.

Аналітики відзначають, що такі заяви можуть свідчити про готовність Білого дому до активнішої миротворчої ролі та потенційного тиску на обидві сторони. Це також сигналізує, що у Вашингтоні розглядають особисте втручання Трампа як ключ до будь-якого майбутнього мирного процесу.

