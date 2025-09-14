﻿
Свiт

Білий дім просить 58 млн доларів на безпеку чиновників

Білий дім просить 58 млн доларів на безпеку чиновників

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Конгресу із запитом щодо виділення додаткових $58 млн на посилення безпеки виконавчої та судової гілок влади після вбивства консервативного активіста Чарлі Кірка. Про пише агенція Bloomberg з посиланням на джерело у Білому домі.

За словами співрозмовника, додаткове фінансування планують включити до тимчасового бюджету, який мають ухвалити до 30 вересня, коли закінчується термін дії чинного федерального закону про видатки.

Білий дім також підтримує ідею розширення ресурсів для захисту законодавців, але деталі цього рішення має визначати Конгрес, зауважує видання.

Республіканці наполягають на ухваленні короткострокового законопроєкту про видатки, щоб уряд міг продовжувати працювати наступного місяця, але поки що відхиляють вимоги демократів включити до будь-якого продовження положення про охорону здоров’я.

ForUA нагадує, вбивство Чарлі Кірка, консервативного активіста і виконавчого директора Turning Point USA, сталося 10 вересня під час його виступу у внутрішньому дворі Університету долини Юти.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАгрошіКонгрес СШАБілий дімТрамп ДональдЧарлі Кірк
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спецоперацій ЗСУ уразили Кірішський НПЗ під Санкт-Петербургом
Надзвичайні події 14.09.2025 09:50:32
Підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спецоперацій ЗСУ уразили Кірішський НПЗ під Санкт-Петербургом
Читати
Якби Китай припинив підтримувати РФ, це привело б до дуже швидкого припинення війни, – Келлог
Полiтика 14.09.2025 09:22:23
Якби Китай припинив підтримувати РФ, це привело б до дуже швидкого припинення війни, – Келлог
Читати
Базовий документ про безпекові гарантії для України вже фактично готовий, – Зеленський
Полiтика 14.09.2025 09:02:59
Базовий документ про безпекові гарантії для України вже фактично готовий, – Зеленський
Читати

Популярнi статтi