﻿
Полiтика

Бербок розповіла, в якому випадку ООН відправить миротворців в Україну

Бербок розповіла, в якому випадку ООН відправить миротворців в Україну

Колишня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка нещодавно отримала нову посаду голови Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, не виключила можливість відправки миротворців ООН до України. Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Bild.

Очільниця Генасамблеї наголосила, що, враховуючи повномасштабну війну Росії проти України, подібні миротворчі місії ще потрібніші, ніж будь-коли раніше. 

– Якщо мирної угоди буде досягнуто, її необхідно оптимально забезпечувати. І якщо більшість держав-членів скажуть, що для цього також потрібні “блакитні шоломи” (миротворці ООН, – Ред.), то це те, що, сподіваємося, може забезпечити тривалий мир, – повідомила вона.

Однак Бербок окремо зауважила, що передовсім ці мирні переговори мають відбутися, і лише потім можна буде говорити про місію.

Як повідомляв ForUA, президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими партнерами про можливе розгортання в Україні американських приватних військових компаній у межах тривалого мирного плану.

Раніше стало відомо, що після "Коаліції охочих" 26 держав погодилися розгорнути сили в Україні.

Фото: Christian Spreitz/BILD

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Бербоквійна в Україніагресія рфмиротворці ООН
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти ведуть бої вздовж усього фронту, – ISW
Війна 14.09.2025 08:44:51
Окупанти ведуть бої вздовж усього фронту, – ISW
Читати
У Єврокомісії знайшли спосіб передати Україні заморожені російські активи, – Politico
Економіка 14.09.2025 08:28:50
У Єврокомісії знайшли спосіб передати Україні заморожені російські активи, – Politico
Читати
Вибухи на Київщині: пошкодження інфраструктури поблизу Києва, Укрзалізниця попередила про зміну руху потягів
Надзвичайні події 14.09.2025 07:23:46
Вибухи на Київщині: пошкодження інфраструктури поблизу Києва, Укрзалізниця попередила про зміну руху потягів
Читати

Популярнi статтi