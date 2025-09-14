Бербок розповіла, в якому випадку ООН відправить миротворців в Україну

Колишня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка нещодавно отримала нову посаду голови Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, не виключила можливість відправки миротворців ООН до України. Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Bild.

Очільниця Генасамблеї наголосила, що, враховуючи повномасштабну війну Росії проти України, подібні миротворчі місії ще потрібніші, ніж будь-коли раніше.

– Якщо мирної угоди буде досягнуто, її необхідно оптимально забезпечувати. І якщо більшість держав-членів скажуть, що для цього також потрібні “блакитні шоломи” (миротворці ООН, – Ред.), то це те, що, сподіваємося, може забезпечити тривалий мир, – повідомила вона.

Однак Бербок окремо зауважила, що передовсім ці мирні переговори мають відбутися, і лише потім можна буде говорити про місію.

Як повідомляв ForUA, президент США Дональд Трамп веде переговори з європейськими партнерами про можливе розгортання в Україні американських приватних військових компаній у межах тривалого мирного плану.

Раніше стало відомо, що після "Коаліції охочих" 26 держав погодилися розгорнути сили в Україні.