Свiт

РФ розмістила ОТРК «Іскандер» на трасі в Калінінградській області неподалік польського кордону, – соцмережі

Під час проведення військових навчань «Захід-2025» російська армія розгорнула в Калінінградському ексклаві ракетні комплекси «Іскандер», здатні випускати балістичні та крилаті ракети класу «земля-земля».

Про це повідомляє український моніторинговий проєкт «Мілітарний».

«Судячи з відео, росіяни розгорнули дві пускові установки ОТРК „Іскандер“ та націлили балістичні ракети у бік Польщі — у напрямку Варшави та Любліна», — йдеться у повідомленні.

У Польщі через загрозу атаки закрили аеропорт Любліна та кілька інших летовищ, піднята військова авіація.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у суботу, 13 вересня, що операції у польському повітряному просторі мають превентивний характер.

«У нашому повітряному просторі розпочалися превентивні операції польських та союзних повітряних сил через загрозу російських безпілотників, що діють над Україною у районах поблизу польського кордону», – сказав Туск, повідомляє TVP.

Він додав, що наземні системи протиповітряної оборони у Польщі переведені у режим найвищої готовності.

Тим часом Румунія попереджає про небезпеку для населених пунктів біля свого кордону з Україною.
Ситуація на західному напрямку максимально напружена – тримаємо зв’язок і стежимо за розвитком подій.

 Автор: Сергій Ваха

кордонПольщавійна в Україніагресія рфзасоби ППО
Популярнi статтi