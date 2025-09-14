﻿
Надзвичайні події

Закарпатський ґвалтівник: 39-річний чоловік хотів зґвалтувати 77-річну жінку

На Закарпатті затримали 39-річного чоловіка, який увірвався до будинку 77-річної жінки та намагався її зґвалтувати. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції області.

Злочин стався 11 вересня у місті Виноградів. Близько 16:00 невідомий чоловік проник до будинку літньої жінки. Озброївшись ножем, він напав на господиню та, застосовуючи фізичне й психологічне насильство, намагався її зґвалтувати.

Жінці вдалося вирватися та втекти від невідомого, а сам чоловік одразу ж залишив місце події", – зазначили у поліції. На місці правоохоронці вилучили кухонний ніж, яким зловмисник погрожував старенькій.

Згодом нападника встановили та затримали. Ним виявився 39-річний місцевий мешканець. Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу – замах на зґвалтування. Також розслідують статті 129 (погроза вбивством) та 162 (незаконне проникнення до житла із застосуванням насильства чи погрозою).

 Автор: Сергій Ваха

