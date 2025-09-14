Вибухи на Київщині: пошкодження інфраструктури поблизу Києва, Укрзалізниця попередила про зміну руху потягів

Укрзалізниця повідомила про затримки та зміну маршрутів низки пасажирських поїздів через пошкодження інфраструктури поблизу Києва.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Згідно з повідомленням компанії, через пошкодження інфраструктури біля Києва, низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватиме зміненими маршрутом.
Зміни маршрутів на Київщині:
Замість ділянки Здолбунів - Козятин-2 поїзди прямуватимуть через Коростень.
В обʼїзд ділянки Жмеринка - Фастів-1 - через Миронівку та Трипілля-Дніпровське.
Поїзд №23 Київ - Хелм уже прямує зміненим маршрутом через Коростень із затримкою, поїзд буде пришвидшено для її скорочення.
Пасажирів зі станції Бердичів забере наш поїзд 31 з подальшою пересадкою.
Також будуть розвернуті та відправлені зміненим маршрутом поїзда:
№139 Київ — Кам'янець-Подільський,
№141/143 Суми, Чернігів — Рахів
№21/103 Краматорськ, Харків — Львів.
Також затримуються такі рейси:
№9/10 Київ-Пасажирський – Будапешт-Ньюгаті (+28 хв);
№203/204 Київ-Пасажирський – Ясіня (+25 хв);
№749/750 Київ-Пасажирський – Відень Головний (+20 хв);
№35/36 Перемишль Головний – Одеса-Головна (+19 хв);
№51/52 Перемишль Головний – Київ-Пасажирський (+19 хв);
№139/140 Київ-Пасажирський – Кам'янець-Подільський (+16 хв);
№257/258 Ясіня – Кропивницький (+14 хв);
№723/724 Київ-Пасажирський – Харків-Пасажирський (+10 хв);
№63/64 Львів – Харків-Пасажирський (+8 хв);
№111/112 Львів – Ізюм (+8 хв).Автор: Сергій Ваха