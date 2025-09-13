Генштаб: біля Куп'янська існує кілька трубопроводів – більшість із них пошкоджена, а решта – під контролем ЗСУ

У суботу, 13 вересня, Генеральний штаб ЗСУ прокоментував повідомлення про начебто вторгнення росіян до Куп’янська через лінію трубопроводу. Там запевнили, що біля міста існує кілька трубопроводів – більшість із них пошкоджена, а решта – під контролем ЗСУ.

У заяві Генштабу йдеться, що Куп’янськ та його околиці перебувають під контролем ЗСУ. Водночас росіяни намагаються накопичувати сили на північних околицях міста.

Також у пресслужбі Генштабу відреагували на повідомлення DeepState про прорив росіян до міста через місцевий трубопровід, а також відео, які поширили у соцмережах 12 вересня.

«Вихід із трубопроводу, який ворог використав для переміщення особового складу до Куп’янська, перебуває під контролем українських захисників. Трубопровід не веде безпосередньо у місто. Зазначимо, що у районі Куп'янська декілька трубопроводів. Три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої знаходиться під контролем сил оборони», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Зазначається, що в Куп’янську триває контрдиверсійна операція, а навколо міста – пошуково-ударні дії. У пресслужбі Генштабу додали, що вона триває два тижні, й за цей час Сили оборони знищили 288 росіян та поранили 107. Поблизу Куп’янська в районах Радьківки та Голубівки українські військові знешкодили ще 265 росіян.