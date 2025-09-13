﻿
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави без ХАМАС

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, що підтверджує право Палестини на незалежність та закликає країни світу активніше визнавати її державність. Документ отримав підтримку більшости країн, хоча США та Ізраїль проголосували проти або утрималися. Про це йде мова на Youtube-каналі ООН.

Резолюція, яка не має юридично зобов’язуючої сили, закликає до:

  • визнання «невід'ємного права палестинського народу на самовизначення»;
  • припинення окупації;
  • дотримання міжнародного гуманітарного права;
  • негайного відновлення мирного процесу.

Для Палестинської адміністрації це голосування є «історичним кроком», який наближає її до повноправного членства в ООН. Ізраїль, у свою чергу, назвав резолюцію «односторонньою» та такою, що підриває переговорний процес.

Декларацію підтримали 142 країни.

Ізраїль проголосував проти, як і США, Аргентина, Угорщина, Мікронезія, Науру, Палау, Папуа – Нова Гвінея, Парагвай, Тонга. Ще 12 країн утрималися.

Аналітики вважають, що ухвалення документа може спонукати такі країни, як Іспанія, Ірландія та Норвегія, офіційно визнати Палестину. Водночас США наполягають, що остаточний статус має бути визначений виключно в рамках переговорів.

