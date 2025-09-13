ВАКС арештував маєток головного санітарного лікаря України

Вищий антикорупційний суд арештував будинок та землю заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України. З червня 2021 року цю посаду обіймає Ігор Кузін.

Про арешт майна у п’ятницю, 12 вересня, повідомило Національне агентство з запобігання корупції. У повідомленні відсутнє ім’я чиновника, але вказана його посада.

Позов до суду заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАЗК та доказів, самостійно одержаних у встановленому законом порядку.

Як сказано в повідомленні, САП вимагає визнати необґрунтованими активи заступника міністра охорони здоров’я України — головного санітарного лікаря України на понад 3,2 млн грн та стягнути їх в дохід держави. Правоохоронці встановили, що посадовець у 2021–2022 роках набув дві земельні ділянки та два житлових будинки на території Київської області. Однак аналіз доходів та видатків посадовця встановив неможливість набуття цих активів за рахунок законних джерел, повідомляє НАЗК.

«За таких обставин прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів і їх стягнення в дохід держави. Вищий антикорупційний суд наклав арешт на зазначені активи», — сказано в публікації.

Зазначимо, що 2 червня 2021 року головним державним санітарним лікарем став Ігор Кузін. Він обіймає цю посаду дотепер. Він — лікар-епідеміолог, магістр з громадського здоров’я, магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров’я», «Епідеміологія». Розпочав кар’єру у 2007 році. З 2017 року працював у структурі Центру громадського здоров’я МОЗ України.