Зеленський назвав, що змусить РФ закінчити війну

Кремлівський диктатор Володимир Путін зупиниться лише тоді, коли в нього закінчиться пальне, заявив президент Володимир Зеленський.

Президент України заявив, що ціль РФ — окупація всієї України, а російська військова машина зупиниться лише за відсутності ресурсів.

– Ціль Путіна – це окупація всієї України. І що б він комусь не говорив, зрозуміло: він так розкрутив машину війни, що просто не зможе її зупинити, якщо не змусити його змінити цілі фундаментально. Російська машина війни зупиниться тільки тоді, коли в неї закінчиться пальне, – наголосив він під час виступу на щорічній зустрічі Yalta European Strategy у Києві.

Саме тому, зазначив Зеленський, так принципово, щоб були сильні відповіді на кожен виклик.

– Росія має повірити, що Америка, Європа й загалом Захід не дозволять Кремлю воювати. Потрібен дійсно сильний тиск, щоб замість цілі окупувати Україну чи будь-яку іншу країну в Путіна була ціль зберегти свою систему, свою економіку, – додав президент.

До того ж Зеленський рішуче відкинув ідею територіальних поступок як способа припинення війни, назвавши це лише паузою, яка рано чи пізно обернеться новими нападами.

– Віддати Путіну ту чи іншу землю України, щоб він зупинив війну, – такого не буде. Це не рішення. Це пауза. Як після 2008 року і Грузії, як після 2014 року і Криму та Донецьку, – заявив Зеленський.

За його словами, потрібне не тимчасове затишшя, а гарантоване завершення війни, гарантована безпека для України та відповідальність Росії за скоєне. Він наголосив, що “потрібне гарантоване завершення війни, гарантована безпека для України, гарантована відповідальність Росії за те, що вона зробила проти України”.