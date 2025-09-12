Священник Моспатріархату на Сумщині виявився ворожим коригувальником

Контррозвідка Служби безпеки затримала настоятеля одного із храмів Сумської єпархії УПЦ (МП), який виявився коригувальником російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Найбільше ворога цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області.

Як встановило розслідування, клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України та передавав їх рашистам. Найбільше ворога цікавили координати штабів й укріпрайонів на прикордонні області.

За наявними даними, окупанти планували завдати ударів по цих позиціях українських військ і створити «мертву зону» вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини та закріпитися до підходу основних сил противника.

Відповідно до матеріалів справи, ворог «вийшов» на протоієрея дистанційно через мережу Інтернет.

Для збору розвідінформації клірик завуальовано випитував її у прихожан, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів.

Після виявлення потенційних цілей російський інформатор звітував куратору голосовими і текстовими повідомленнями у месенджері.

Співробітники СБУ завчасно провели комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони і затримали фігуранта в його оселі.

Під час обшуків у протоієрея виявлено прокремлівську літературу і смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нещодавно Військова контррозвідка СБУ викрила агентурну мережу російської воєнної розвідки (ГРУ) у Запоріжжі. Ворожий осередок координував настоятель одного із місцевих храмів УПЦ (МП). На ворожого поплічника в рясі вийшли після того, як СБУ затримала у Запоріжжі російського коригувальника. Він дав покази на клірика і відтоді спецслужба почала документувати підривну діяльність священника.