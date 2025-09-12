﻿
Війна

Дрони СБУ атакували найбільший нафтовий хаб Росії

Найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ у Балтійському морі уразили дрони СБУ.

"Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до $41 млн.", - повідомили джерела в СБУ.

Сили СБУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій РФ – "НПС-3", НПС "Андреаполь" та "НПС-7", які є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга, повідомляє "Українська правда".

Приморськ є ключовим хабом для завантаження "тіньового флоту", з допомогою якого Росія обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд.

Нагадаємо, "гаряча" нафта: ціни зростають через несподіване рішення ОПЕК+ та загрозу санкцій проти РФ.

Фото: СБУ

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУнафтавійнаокупантидрони
