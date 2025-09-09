"Гаряча" нафта: ціни зростають через несподіване рішення ОПЕК+ та загрозу санкцій проти РФ

У вівторок, 9 вересня, світові ціни на нафту піднялися після оголошення рішення країн-учасниць угоди ОПЕК+ збільшити видобуток меншими обсягами, ніж очікували ринки. Додатковим чинником зростання стали побоювання щодо скорочення поставок на тлі можливого запровадження нових санкцій проти Росії.

Як повідомляє агентство Reuters, ф'ючерси на європейську нафту марки Brent зросли на 0,53%, до $66,37 за барель. Американська марка WTI також піднялася на 0,51%, досягнувши $62,58 за барель.

У неділю вісім країн-членів ОПЕК та їхні союзники домовилися про збільшення видобутку з жовтня лише на 137 тис. барелів на добу. Це значно менше, ніж у попередні місяці: у серпні та вересні видобуток зростав на 555 тис. барелів на добу, а в червні та липні — на 411 тис. барелів на добу. Таке рішення здивувало ринок, оскільки очікувався більший приріст.

За словами старшого стратега ANZ Деніела Хайнса, "жовтневий крок означає згортання скорочень, які мали діяти до кінця 2026 року". Він зазначив, що цей крок відбувається після швидкого повернення попередніх обсягів видобутку на ринок протягом останніх місяців.

Водночас аналітики Haitong Securities зауважують, що ризик надлишку пропозиції все ще залишається ключовим фактором, який стримує зростання цін, зважаючи на швидке збільшення видобутку ОПЕК+ цього року та слабший, ніж очікувалося, попит.

Загроза санкцій проти Росії

Додатковим чинником, що підтримав ціни на нафту, стали спекуляції щодо можливого запровадження нових санкцій проти Росії. Це пов'язано з нещодавньою масштабною повітряною атакою, яка спричинила пожежу в урядовій будівлі в Києві.

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність перейти до другого етапу обмежень. У Вашингтоні також перебував головний санкційний чиновник ЄС зі своєю командою для обговорення скоординованих трансатлантичних заходів проти Росії. Можливі нові санкції можуть скоротити експорт російської нафти, що, своєю чергою, підтримуватиме світові ціни.

Вплив Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC)

Наступного тижня очікується засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC). Трейдери оцінюють ймовірність зниження ключової ставки США на 0,25 п.п. з ймовірністю 89,4%. Зниження ставок робить кредитування дешевшим, що може стимулювати економічне зростання і, як наслідок, збільшити попит на нафту.

Нагадаймо, раніше міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що країни Європи мають припинити купувати російську нафту та газ, якщо вони хочуть, щоб Америка посилила санкції проти Москви.