Надзвичайні події

Жорстоке подвійне вбивство та самогубство сталися в самому центрі столиці

У Шевченківському районі Києва вчора ввечері було виявлено вбитими 38-річну жінку та її 14-річну доньку. Обидві загиблі мають сліди удушення. Про це повідомляє ГУНП України в м. Києві.

Правоохоронці не виключають, що до скоєння злочину може бути причетний співмешканець матері, 38-річний іноземець, який орендував квартиру в цьому районі. Чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна 20 поверху.

Правоохоронці проводять слідчі дії, зокрема призначено низку експертиз, щоб встановити всі обставини трагедії та остаточно підтвердити причетність чоловіка до вбивства.

Мотиви злочину поки не відомі, триває з’ясування всіх деталей події.

Як повідомляло раніше ForUa, у Львові в одному з будинків знайшли тіла двох підлітків.

 

 

 

 

 

 

 

